In Armenien war Joseph Chipolina der Torschütze des historischen 1:0-Siegtreffers für Gibraltar in der Nations League. Der 30-jährige Verteidiger und Futsalspieler verwandelte fünf Minuten nach der Pause einen Foulpenalty gegen die drückend überlegenen Gastgeber.

In seiner bisherigen Länderspiel-Geschichte seit der Aufnahme in die UEFA hatte Gibraltar sämtliche Pflichtspiele verloren, darunter auch die beiden Qualifikationsspiele zur EM-Endrunde 2016 in Frankreich gegen den damaligen Weltmeister Deutschland und auch seine ersten beiden Nations-League-Begegnungen.

Lediglich in Testspielen gelangen der Mannschaft vom Affenfelsen bereits kleinere Achtungserfolge: 2014 siegte Gibraltar auf Malta (1:0) und im vergangenen März gegen Lettland (1:0), zudem erreichten die Iberer drei weitere Remis.