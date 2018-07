Der 51-Jährige lege sein Amt nach sieben Jahren auf eigenen Wunsch nieder, hiess es in einer Mitteilung des isländischen Fussballverbandes. Hallgrimsson werde künftig wieder in seinem erlernten Beruf als Zahnarzt arbeiten. Sein Vertrag als Nationalcoach lief nach der WM aus.

In Russland waren die Isländer durch ein 1:2 im letzten Gruppenspiel in Rostow am Don gegen den späteren Finalisten Kroatien ausgeschieden. An der EM vor zwei Jahren hatten sie mit dem Viertelfinaleinzug für Furore gesorgt. Damals arbeiteten Hallgrimsson und der Schwede Lars Lagerbäck zusammen.