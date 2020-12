Enttäuschungen für Manchester City und Chelsea

Kurz vor der Pause musste die City den Ausgleich durch ein Eigentor seines portugiesischen Verteidigers Ruben Dias hinnehmen.

Nicht besser erging es Chelsea. Die Londoner, die sich in die Spitzengruppe der Premier League zurückgekämpft hatten, verloren mit einem 1:2 in Wolverhampton zum zweiten Mal in Folge und zum zweiten Mal auswärts. Das Siegestor der Wolves erzielte in der 95. Minute Pedro Neto, einer von sieben eingesetzten Portugiesen.

Telegramme und Rangliste

Wolverhampton Wanderers - Chelsea 2:1 (0:0). - Tore: 49. Giroud 0:1. 66. Podence 1:1. 96. Neto 2:1.

Manchester City - West Bromwich Albion 1:1 (1:1). - Tore: 30. Gündogan 1:0. 43. Dias (Eigentor) 1:1.

Rangliste: 1. Tottenham Hotspur 12/25 (24:10). 2. Liverpool 12/25 (27:18). 3. Leicester City 12/24 (24:15). 4. Southampton 12/23 (24:17). 5. Chelsea 13/22 (26:14). 6. Manchester United 11/20 (19:17). 7. Manchester City 12/20 (18:12). 8. West Ham United 12/20 (20:15). 9. Everton 12/20 (21:18). 10. Wolverhampton Wanderers 13/20 (13:17). 11. Aston Villa 10/18 (21:13). 12. Newcastle United 11/17 (14:16). 13. Crystal Palace 12/17 (18:17). 14. Leeds United 12/14 (17:22). 15. Arsenal 12/13 (10:15). 16. Brighton & Hove Albion 12/10 (15:21). 17. Burnley 11/9 (6:18). 18. Fulham 12/8 (12:22). 19. West Bromwich Albion 13/7 (10:26). 20. Sheffield United 12/1 (5:21).