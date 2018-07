Southgates Anstrengungen zahlten sich bei der ersten Gelegenheit aus, nachdem es allerdings bereits in der regulären Spielzeit lange nach einem englischen Sieg ausgesehen hatte. Kolumbien drohte das Aus, als sich Yerri Mina zum vorübergehenden Retter des Viertelfinalisten von 2014, der ohne James Rodriguez antreten musste, aufschwang. Der 1,94 m grosse Innenverteidiger des FC Barcelona, der bereits gegen Polen und Senegal getroffen hatte, setzte sich in der 93. Minute nach dem ersten Corner Kolumbiens mit Wucht gegen seine Gegenspieler durch und traf zum viel umjubelten Ausgleich. Mit seinem dritten Treffer egalisierte er den Torrekord eines Verteidigers an einer WM-Endrunde von Paul Breitner von 1974.

Insgesamt acht Gelbe Karten

Die Szene, die eine gute halbe Stunde zuvor zum englischen Führungstreffer geführt hatte, war bezeichnend für die hart umkämpfte und gelegentlich unfaire Partie. In der aufgeheizten Atmosphäre überschritten vor allem die Südamerikaner die Grenze des Erlaubten mehrmals. Schiedsrichter Mark Geiger, dem die Kontrolle der Partie phasenweise entglitt, zeigte insgesamt acht Gelbe Karten, ahndete aber bei weitem nicht jede Unsportlichkeit.

In der 54. Minute bewertete der amerikanische Referee jedoch einen der unzähligen Ring- und Positionskämpfe im Strafraum zwischen Carlos Sanchez und Harry Kane als Foul und entschied auf Penalty für England. Der Topskorer des Turniers liess sich diese Chance nicht entgehen und traf mit seinem sechsten Tor an dieser Endrunde zum 1:0 (57.). Der Captain der "Three Lions" avancierte damit zum ersten englischen Spieler seit Tommy Lawton 1939, dem in sechs Länderspielen in Folge ein Treffer gelang.