Dimitri Oberlin wird nach knapp einer Stunde für den Brasilianer Diego Farias eingewechselt. In der Folge ist Empoli bestrebt, das Spiel doch noch zu gewinnen. Doch obwohl Oberlin ein paar gute Szenen hat, fällt das Siegestor für das Heimteam nicht mehr. Nicht einmal mehr zu einer vielversprechenden Chance kommt Empoli.

Für das Unentschieden gibt es am Ende sogar Pfiffe. Die Tifosi hatten sich gegen den Tabellenletzten Chievo einen Sieg erhofft. Es wäre der erste seit dem 9. Dezember gewesen. Seither gab es in sieben Spielen nur zwei Punkte.

So hat es Empoli, bei dem der frühere Schweizer U17-Weltmeister Frédéric Veseli in der Abwehr einen Stammplatz hat, verpasst, sich weiter von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Der Vorsprung auf Bologna beträgt vier Punkte.

Die beiden Tore für Empoli schoss Francesco Caputo in der 45. beziehungsweise 52. Minute. Es waren die Saisontreffer 10 und 11 für den 31-jährigen Stürmer, der zwar über 300 Partien in der Serie B gespielt hat, aber gerade erst die erste komplette Saison seiner Karriere in der höchsten Liga absolviert. Zuvor hatte Caputo nur in der Saison 2010/2011 ein halbes Jahr mit Bari in der Serie A gespielt.

Telegramm:

Empoli - Chievo Verona 2:2 (1:2). - 7500 Zuschauer. - Tore: 32. Giaccherini 0:1. 45. Stepinski 0:2. 45. Caputo 1:2. 52. Caputo 2:2. - Bemerkung: Empoli mit Oberlin (ab 58.).

Die weiteren Spiele vom Samstag: Napoli - Sampdoria Genua (18.00 Uhr), Juventus Turin - Parma (20.30 Uhr).

Rangliste:

1. Juventus Turin 21/59 (43:12). 2. Napoli 21/48 (39:18). 3. Inter Mailand 21/40 (31:15). 4. AC Milan 21/35 (28:20). 5. AS Roma 21/34 (40:29). 6. Sampdoria Genua 21/33 (39:26). 7. Atalanta Bergamo 21/32 (47:30). 8. Lazio Rom 21/32 (30:25). 9. Fiorentina 21/30 (32:24). 10. Torino 21/30 (27:22). 11. Sassuolo 21/29 (33:32). 12. Parma 21/28 (21:27). 13. Genoa 21/23 (28:38). 14. Cagliari 21/21 (19:30). 14. SPAL Ferrara 21/21 (19:30). 16. Udinese 21/18 (17:29). 17. Empoli 22/18 (27:44). 18. Bologna 21/14 (16:34). 19. Frosinone 21/13 (16:42). 20. Chievo Verona 22/9 (19:44).