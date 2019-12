Eine klare Basler Sache

Eine Woche nach dem überzeugenden Sieg im Spitzenspiel gegen die Young Boys kam der FC Basel zum nächsten klaren Erfolg zu Hause. Gegen Sion wurde der Tabellenzweite dabei in keiner Weise gefordert. Nach dem 1:0 durch Eray Cömert in der 23. Minute war die Partie im Prinzip entschieden. Der Innenverteidiger schoss den Ball aus über 30 Metern unter die Latte. So schön das Tor war, so sehr trägt der Sittener Keeper Kevin Fickentscher eine Mitschuld; der Schuss flog aus grosser Distanz und zentral auf das Tor.

Arthur Cabral und Afimico Pululu schossen die weiteren Treffer zu einem Basler Sieg, der auch in dieser Höhe verdient war. Sion enttäuschte auf der ganzen Linie - und man fragt sich, was der Trainerwechsel von Stéphane Henchoz zu Christian Zermatten gebracht hat. In vier Spielen holten die Walliser unter dem Interimscoach drei Punkte, verloren drei Mal und kassierten drei Mal vier Gegentore.

Telegramm:

Basel - Sion 4:0 (2:0)

22'274 Zuschauer. - SR San. - Tore: 23. Cömert 1:0. 45. Cabral (Stocker) 2:0. 57. Cabral (Zuffi) 3:0. 68. Pululu (Cabral) 4:0.

Basel: Omlin; Widmer, Cömert, Alderete, Petretta; Xhaka (85. Marchand), Zuffi; Zhegrova, Stocker, Pululu (74. Campo); Cabral (79. Ademi).

Sion: Fickentscher; Maceiras, Kouassi, Ruiz, Lenjani; Luan, Toma, Grgic, Facchinetti (53. Itaitinga); Kasami (79. André); Doumbia (59. Cotter).

Bemerkungen: Basel ohne Frei (gesperrt) sowie Bua, Ramires, Van Wolfswinkel und Ramires (alle verletzt), Sion ohne Abdellaoui (gesperrt) sowie Mitrjuschkin, Uldrikis, Zock, Ndoye, Adão und Fortune (alle verletzt). 37. Pfostenschuss von Stocker. Verwarnungen: 38. Cabral (Foul). 64. Cotter (Foul). 73. Kouassi (Unsportlichkeit). 73. Zhegrova (Unsportlichkeit).