Turbulenter Beginn

Vor dem turbulenten Finish hielt die Partie nicht, was die ersten vier Minuten versprochen hatten. Erst zum zweiten Mal in der 88-jährigen Geschichte von Fussball-Weltmeisterschaften erzielten beide Teams in den ersten vier Minuten ein Tor. Dänemark ging nach 57 Sekunden nach einem der weiten Einwürfe von Jonas Knudsen durch Mathias Jörgensen in Führung. In der 4. Minute glich Mario Mandzukic für die Kroaten aus, nachdem ein dänischer Befreiungsversuch via den Kopf eines Dänen dem kroatischen Goalgetter Mandzukic vor die Füsse gefallen war.

Vor vier Jahren in Brasilien erzielten in der Vorrunde im Spiel Argentinien - Nigeria ebenfalls beide Teams in den ersten vier Minuten ein Tor. Damals ging die Partie hochspektakulär weiter. Argentinien setzte sich am Ende 3:2 durch. In Nischni Nowgorod bremste die furiose, fehlerhafte Startphase die Euphorie auf beiden Seiten. Es ging vorsichtig weiter, mit leichten Vorteilen für Kroatien während der ersten Stunde und Vorteilen für Dänemark in der zweiten Stunde.