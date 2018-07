Auch De Bruyne war einmal bei Chelsea unter Vertrag gestanden, von Trainer José Mourinho aber verschmäht worden. Er zeigte in Bremen und Wolfsburg danach so gute Leistungen, dass ihn im August 2015 Manchester City für 55 Millionen Pfund mit einem Sechsjahresvertrag an sich band. Dessen Trainer Pep Guardiola sagte: «Lionel Messi steht über allen. Aber De Bruyne sitzt gleich am Nebentisch.»

Als in der letzten Saison Stoke City gegen ManCity 2:7 verlor, sagte Trainer Mark Hughes: «Für mich ist De Bruyne den restlichen Spielern der Premier League weit voraus.» Kein Wunder, nennen sie ihn in Belgien den «Weissen Pelé». Ihn und Hazard in einem Team zu haben, muss für einen Trainer wie Roberto Martinez das Paradies sein.