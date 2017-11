Der mehrfach am Knie verletzte Schweizer Stürmer komme vielleicht bereits für die Partie in Berlin am Samstag infrage, erklärte Mönchengladbachs Coach Dieter Hecking. "Er hat in den letzten Monaten hart für sein Comeback gearbeitet. Der Test gegen Bielefeld hat ihm viel Auftrieb gegeben", so Hecking.

Vor neun Tagen erzielte der 25-Jährige gegen den Zweitbundesligisten vier Skorerpunkte, hielt den Ball danach aber flach: "Ich habe noch viel Arbeit vor mir. Es gibt einige Dinge, dich künftig besser machen muss."

Für die unmittelbare Zukunft wünscht er sich viele Spiele, "um alles wieder zu adaptieren und auf 100 Prozent zu kommen, die ich mir erhoffe. Und ich benötige Geduld, um zu erledigen, was ich mir vorgenommen habe."