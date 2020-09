«Dreier» für Manchester City im ersten Saisonspiel

Die Citizens legten in der ersten Halbzeit durch Tore von Kevin De Bruyne (20.) per Foulpenalty und Youngster Phil Foden (32.) mit 2:0 vor. Wolverhampton gelang nach 78 Minuten durch Raul Jimenez zwar der Anschlusstreffer, eine echte Chance für den Ausgleich konnten sich die Gastgeber jedoch nicht erspielen. In der Nachspielzeit traf Gabriel Jesus für den Zweiten der letzten Saison mit einem abgelenkten Schluss zum 3:1-Endstand.

Telegramm und Tabelle:

Wolverhampton - Manchester City 1:3 (0:2). - Tore: 20. De Bruyne (Foulpenalty) 0:1. 32. Foden 0:2. 78. Jimenez 1:2. 95. Gabriel Jesus 1:3.

Rangliste: 1. Leicester City 2/6 (7:2). 2. Everton 2/6 (6:2). 3. Arsenal 2/6 (5:1). 4. Liverpool 2/6 (6:3). 5. Crystal Palace 2/6 (4:1). 6. Manchester City 1/3 (3:1). 7. Aston Villa 1/3 (1:0). 8. Tottenham Hotspur 2/3 (5:3). 9. Brighton & Hove Albion 2/3 (4:3). 10. Leeds 2/3 (7:7). 11. Chelsea 2/3 (3:3). 11. Wolverhampton 2/3 (3:3). 13. Newcastle United 2/3 (2:3). 14. Burnley 1/0 (2:4). 15. Manchester United 1/0 (1:3). 16. West Ham United 2/0 (1:4). 17. Sheffield United 2/0 (0:3). 18. Fulham 2/0 (3:7). 19. Southampton 2/0 (2:6). 20. West Bromwich Albion 2/0 (2:8).