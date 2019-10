Dortmund und Schalke trennen sich torlos

Die Dortmunder verhinderten den Rückstand auf Schalke einige Male nur mit Glück. Zweimal rettete die Torumrandung für den geschlagenen Goalie Marwin Hitz, der den kranken Roman Bürki vertrat. Neben Bürki stand auch Manuel Akanji nicht in der Startformation von Trainer Lucien Favre. Der Innenverteidiger kam erst eine Viertelstunde vor Schluss ins Spiel.

Beim 2:1-Heimsieg von Bayern München gegen Union Berlin stellte Robert Lewandowski einen Rekord auf. Der polnische Stürmer erzielte als erster Spieler in den ersten neun Runden mindestens ein Tor pro Spiel. Gegen den von Urs Fischer trainierten Aufsteiger schoss Lewandowski in der 53. Minute das 2:0. Er steht nun bereits bei 13 Toren in der Bundesliga und 19 in allen Wettbewerben. Nur in einer von 14 Partien in dieser Saison blieb er für Bayern München ohne Treffer: Anfang August im Supercup gegen Dortmund (0:2).

Paderborn schoss am Samstagnachmittag seine Tore zehn und elf seit dem Aufstieg im Sommer. Sebastian Schonlau, der für Paderborn schon in der 3. Liga spielte, und der aus England von Huddersfield gekommene Abdelhamid Sabiri sicherten mit ihren ersten Bundesliga-Toren Paderborn das 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf und damit den ersten Saisonsieg.

Hinter Bayern München, das zumindest bis am Sonntag an der Tabellenspitze steht, liegt das überraschende Freiburg. Die Freiburger schlugen daheim RB Leipzig mit 2:1.

Resultate und Tabelle:

Bayern München - Union Berlin 2:1 (1:0). - 75'000 Zuschauer. - Tore: 13. Pavard 1:0. 53. Lewandowski 2:0. 86. Polter (Foulpenalty) 2:1. - Bemerkungen: 58. Andersson scheitert mit Handspenalty an Bayern-Goalie Neuer.

Freiburg - Leipzig 2:1 (1:0). - 24'000 Zuschauer. - Tore: 45. Hofler 1:0. 90. Petersen 2:0. 92. Klostermann 2:1. - Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz).

Hertha Berlin - Hoffenheim 2:3 (0:2). - 44'499 Zuschauer. - Tore: 33. Locadia 0:1. 38. Kramaric 0:2. 55. Lukebakio 1:2. 69. Kalou 2:2. 79. Hübner 2:3. - Bemerkungen: Hoffenheim ohne Zuber (verletzt). 84. Gelb-Rote Karte gegen Darida (Hertha Berlin).

Paderborn - Düsseldorf 2:0 (1:0). - 14'000 Zuschauer. - Tore: 43. Sabiri 1:0. 64. Schonlau 2:0.

Schalke - Dortmund 0:0. - 61'873 Zuschauer. - Bemerkungen: Dortmund mit Hitz und Akanji (ab 74.), ohne Bürki (krank).

1. Bayern München 9/18 (24:11). 2. SC Freiburg 9/17 (17:10). 3. Borussia Mönchengladbach 8/16 (15:7). 4. Wolfsburg 8/16 (11:5). 5. Borussia Dortmund 9/16 (20:11). 6. RB Leipzig 9/15 (17:10). 7. Schalke 04 9/15 (14:9). 8. Eintracht Frankfurt 8/14 (14:10). 9. Bayer Leverkusen 8/14 (12:11). 10. Hoffenheim 9/14 (11:13). 11. Hertha Berlin 9/11 (15:16). 12. Werder Bremen 8/9 (13:17). 13. Mainz 05 9/9 (10:19). 14. Fortuna Düsseldorf 9/7 (10:16). 15. Union Berlin 9/7 (9:15). 16. 1. FC Köln 9/7 (9:19). 17. Augsburg 8/6 (10:21). 18. Paderborn 9/4 (11:22).