An Dortmunds ausgezeichneter Situation in der Tabelle ändert es nicht viel. Aber nach dem erstaunlichen 4:0-Sieg im Hinspiel in Dortmund war zu sehen, dass sich die Mannschaft von Trainer Lucien Favre erstmals von einem Gegner klar dominieren lassen musste. In der ersten Halbzeit hätte es 3:0 stehen können. Nur dank Paraden von Roman Bürki und Atléticos schlechter Chancenverwertung kamen die Dortmunder um weitere Gegentore herum.

In einer weiteren Szene verweigerte der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato den Madrilenen einen Foulpenalty. Atlético war auch nach der Pause klar stärker. Dortmunds einzige gute Torchance vergab Mitte der zweiten Halbzeit Raphael Guerrero, der einen Kopfball aus kurzer Distanz nicht drücken konnte. In der Schlussphase machte Antoine Griezmann mit einer tollen Einzelleistung zum 2:0 alles klar.

Ganz überraschend kam der einseitige Spielverlauf nicht, denn die Spanier hatten schon im Hinspiel - trotz des deutlichen Resultats - gezeigt, dass die Dortmund dominieren können. Damals erspielten sie sich beim Stand von 0:1 eine ganze Reihe erstklassiger Torchancen.

Im Spitzenkampf der Gruppe C hielt sich Paris Saint-Germain mit einem 1:1 in Neapel einigermassen im Geschäft. PSGs Führungstor erzielte der jüngst von Bayern Münchens Präsidenten Uli Hoeness verbal erniedrigte Verteidiger Juan Bernat Sekunden vor der Pause mit einer akrobatischen Einlage. Napoli schaffte den Ausgleich, indem Lorenzo Insigne einen Penalty verwertete. PSG hat nun in 20 Champions-League-Partien immer mindestens ein Tor erzielt. Den französischen Rekord hielt PSG vorher zusammen mit Lyon.

Für Liverpool steht das Weiterkommen plötzlich wieder in Frage. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp verlor bei Roter Stern Belgrad 0:2. Nach dem 0:1 in Neapel hat Liverpool auch sein zweites Auswärtsspiel in der Gruppe C der Champions League verloren. Gegen Roter Stern Belgrad hatten die Reds das Hinspiel an der Anfield Road trotz eines verschossenen Penaltys 4:0 gewonnen. In Belgrad dagegen gerieten sie schon in der ersten halben Stunde 0:2 in Rückstand. Der serbische Stürmer Milan Pavkov, der noch nie im Ausland engagiert war, traf einmal mit einem Kopfball auf einen Corner und das zweite Mal mit einem Weitschuss, den Goalie Alisson vielleicht hätte halten können.

Vor und nach den Toren hatte das ohne Xherdan Shaqiri angetretene Liverpool - Klopp hatte ihn wegen Bedenken der Sicherheit nicht nach Serbien mitgenommen - eine Reihen von guten Chancen, um ins Spiel zu kommen. In der Schlussphase traf Mohamed Salah den Pfosten.

Der FC Barcelona remisierte im Spitzenkampf der Gruppe B bei Inter Mailand 1:1. Mit zehn Punkte sind die Katalanen als erste Mannschaft für die K.o.-Phase im Frühling qualifiziert.

In der Gruppe D konnten sich Porto und Schalke mit Heimsiegen absetzen. Nach dem 0:0 in der Türkei siegte Schalke im Rückspiel gegen Galatasaray Istanbul 2:0. Breel Embolo bestritt die ganze Partie, die Tore erzielten jedoch der österreichische Routinier Guido Burgstaller und der deutsche Neo-Internationale Mark Uth.

Telegramme und Ranglisten:

Gruppe A:

Atlético Madrid - Borussia Dortmund 2:0 (1:0)

65'000 Zuschauer. - SR Orsato (ITA). - Tore: 33. Saul Niguez 1:0. 80. Griezmann 2:0.

Atlético Madrid: Oblak; Juanfran, Gimenez (46. Montero), Lucas, Filipe Luis; Saul Niguez, Rodrigo, Thomas, Correa (81. Vitolo); Griezmann, Kalinic (62. Martins).

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Akanji, Toprak, Hakimi; Witsel, Delaney; Pulisic (59. Guerreiro), Reus, Sancho (79. Larsen); Alcacer (75. Götze).

Bemerkungen: Atlético Madrid ohne Costa, Godin, Lemar und Savic (alle verletzt). Borussia Dortmund ohne Diallo, Rode, Toljan, Schmelzer (alle verletzt) und Kagawa (nicht im Aufgebot).

Monaco - Club Brügge 0:4 (0:3). - 8347 Zuschauer. - SR Soares Dias (POR). - Tore: 12. Vanaken 0:1. 15. Vanaken (Handspenalty) 0:2. 24. Wesley 0:3. 85. Vormer 0:3. - Bemerkungen: Monaco mit Benaglio. Brügge ohne Decarli (Ersatz).

Rangliste: 1. Borussia Dortmund 4/9 (8:2). 2. Atlético Madrid 4/9 (7:6). 3. Club Brügge 4/4 (6:5). 4. Monaco 4/1 (2:10).

Gruppe B:

Inter Mailand - FC Barcelona 1:1 (0:0)

74'000 Zuschauer. - SR Marciniak (POL). - Tore: 83. Malcom 0:1. 87. Icardi 1:1.

Inter Mailand: Handanovic; Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic (85. Martinez); Politano (81. Candreva), Nainggolan (63. Valero), Perisic; Icardi.

FC Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur (74. Vidal); Dembélé (81. Malcom), Suarez, Coutinho.

Bemerkungen: Inter Mailand ohne Joao Mario, Gagliardini und Dalbert (alle verletzt). Dortmund ohne Messi, Umtiti und Vermaelen (alle verletzt). Verwarnungen: 42. Rakitic (Foul). 84. Brozovic (Foul). 88. Perisic (Foul).

Tottenham Hotspur - PSV Eindhoven 2:1 (0:1). - SR Kruzliak (SVK). - Tore: 2. De Jong 0:1. 78. Kane 1:1. 89. Kane 2:1.

Tottenham Hotspur: Gazzaniga; Aurier (75. Trippier), Alderweireld, Sanchez, Davies; Winks, Alli, Eriksen; Lucas (62. Lamela), Kane, Son (75. Llorente).

Rangliste: 1. FC Barcelona* 4/10 (11:3). 2. Inter Mailand 4/7 (5:5). 3. Tottenham Hotspur 4/4 (7:9). 4. PSV Eindhoven 4/1 (4:10).

* in den Achtelfinals

Gruppe C:

Roter Stern Belgrad - Liverpool 2:0 (2:0)

SR Lahoz (ESP). - Tore: 22. Pavkov 1:0. 29. Pavkov 2:0.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold (46. Gomez), Matip, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Lallana (79. Origi); Salah, Sturridge (46. Firmino), Mané.

Bemerkungen: Liverpool ohne Shaqiri (Verzicht) und Oxlade-Chamberlain (verletzt). 72. Pfostenschuss Salah.

Napoli - Paris Saint-Germain 1:1 (0:1)

SR Kuipers (NED). - Tore: 45. Bernat 0:1. 62. Insigne (Foulpenalty) 1:1.

Napoli: Ospina; Maksimovic (76. Hysaj), Albiol, Koulibaly, Rui; Allan, Hamsik, Ruiz (71. Zielinski); Callejon, Mertens (83. Ounas), Insigne.

Paris Saint-Germain: Buffon; Kehrer, Silva, Marquinhos, Bernat; Meunier (73. Kimpembe), Draxler, Verratti, Di Maria (77. Cavani); Mbappé, Neymar.

Bemerkungen: Napoli ohne Chiriches, Ghoulam, Younes, Verdi und Meret (alle verletzt). Paris Saint-Germain ohne Alves, Kurzawa und Dagba (alle verletzt).

Rangliste: 1. Napoli 4/6 (4:3). 2. Liverpool 4/6 (7:5). 3. Paris Saint-Germain 4/5 (11:7). 4. Roter Stern Belgrad 4/4 (3:10).

Gruppe D:

Schalke - Galatasaray Istanbul 2:0 (1:0)

SR Collum (SCO). - Tore: 4. Burgstaller 1:0. 57. Uth 2:0.

Schalke: Nubel; Stambouli, Sané, Nastasic; Caligiuri, Harit (56. McKennie), Rudy (76. Serdar), Uth (64. Bentaleb), Schöpf; Embolo, Burgstaller.

Bemerkungen: Schalke ohne Mendyl und Teuchert (beide verletzt). Galatasaray Istanbul u.a. ohne Derdiyok (verletzt).

Porto - Lokomotive Moskau 4:1 (2:0)

SR Massa (ITA). - Tore: 2. Herrera 1:0. 42. Marega 2:0. 59. Farfan 2:1. 67. Corona 3:1. 93. Otavio 4:1.

Rangliste: 1. FC Porto 4/10 (9:3). 2. Schalke 04 4/8 (4:1). 3. Galatasaray Istanbul 4/4 (3:3). 4. Lokomotive Moskau 4/0 (2:11).