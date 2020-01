Doppeltorschütze Rebic erlöst Milan

Der von Eintracht Frankfurt gekommene Kroate hatte den ganzen Herbst grösste Mühe, in Mailand seinen Platz zu finden. In neun Meisterschaftsspielen kam er nicht zum Einsatz, und nur ein einziges Mal spielte er über 90 Minuten. Im Match gegen Udine wurde Rebic nach der Pause eingewechselt. Er dankte es mit seinen ersten zwei Toren für den neuen Arbeitgeber.

Für Milan, das ohne den vor einem Wechsel zu Fenerbahçe Istanbul stehenden Ricardo Rodriguez spielte, ist ein Platz in der Europa League dank dem zweiten Sieg in Folge in Reichweite gerückt.

Telegramme und Rangliste

Milan - Udinese 3:2 (0:1). - Tore: 6. Stryger Larsen 0:1. 48. Rebic 1:1. 71. Hernandez 2:1. 85. Lasagna 2:2. 93. Rebic 3:2. - Bemerkungen: Milan ohne Rodriguez (bevorstehender Wechsel zu Fenerbahce Istanbul).

Rangliste: 1. Juventus Turin 19/48 (37:18). 2. Inter Mailand 19/46 (40:16). 3. Lazio Rom 19/45 (46:18). 4. Atalanta Bergamo 19/35 (49:26). 5. AS Roma 19/35 (34:21). 6. Cagliari 19/29 (33:29). 7. Parma 19/28 (26:25). 8. AC Milan 20/28 (21:26). 9. Torino 20/27 (26:28). 10. Hellas Verona 18/25 (21:21). 11. Fiorentina 20/24 (25:29). 12. Napoli 20/24 (28:28). 13. Udinese 20/24 (19:31). 14. Bologna 19/23 (28:31). 15. Sassuolo 20/22 (32:35). 16. Sampdoria Genua 20/19 (20:33). 17. Lecce 19/15 (22:38). 18. Genoa 19/14 (20:38). 19. Brescia 19/14 (17:36). 20. SPAL Ferrara 19/12 (12:29).