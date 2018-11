1. GC gewinnt an einem Tag gleich zwei Mal Zwei Siege an einem Tag sind in der Super League eher selten. Gestern Sonntag aber schafften die Grasshoppers dieses Kunststück. Nachdem sie zusammen mit dem FC Zürich die Abstimmung zum neuen Stadion gewonnen hatten, liefen sie hinaus auf den Letzigrundrasen und legten gegen St. Gallen so beschwingt los, als dürften sie schon das nächste Heimspiel in der neuen Arena bestreiten. Bereits nach drei Minuten eröffnete Julien Ngoy das Skore und nach einer Viertelstunde legte Nedim Bajrami nach. Der erst 19-jährige Aufbauer mit mazedonischen Wurzeln hatte schon vor einer Woche gegen Xamax ein Tor erzielt und zählt zu den grossen Schweizer Mittelfeldhoffnungen.

Weil St. Gallen durch Tranquillo Barnetta zum Anschlusstreffer kam, mussten die Zürcher bis zum Ende um den Sieg bangen. Dieser bringt sie bis auf drei Punkte an die Ostschweizer heran. Und gewinnen sie am nächsten Sonntag in der 16. Runde das Derby gegen den FCZ, liegen sie nur noch einen Zähler hinter dem Stadtrivalen, auf den sie nach 13 Spieltagen noch neun Punkte Rückstand gehabt hatten. Der FCZ spielt zwar eine formidable Europa League, hat aber nach dem 3:3 bei Xamax in der Super League von den letzten sieben Partien nur eine gewonnen. Sein Pech: Er hat am Samstag das Abstimmungsresultat noch nicht gekannt… 2. Ohne Hoarau nach Manchester Die Young Boys, die am nächsten Sonntag in der Super League beim ersten «Verfolger» FC Basel gastieren, werden dies mit einem Vorsprung von sechzehn Punkten tun. Gegen Lugano gelang dem Meister zwar nur ein bescheidener Auftritt, das vom gegnerischen Goalie David Da Costa begünstigte Freistosstor Miralem Sulejmanis reichte aber zum knappen Sieg.

Ungetrübt war die Freude darüber nicht, denn die Sprunggelenkverletzung, die Stürmer Guillaume Hoarau noch vor der Pause erlitt, verunmöglicht seinen Einsatz am Dienstag in der Champions League bei Manchester United. Es ist die letzte Möglichkeit von YB, mit einem Sieg die Chance aufs europäische Überwintern zu wahren. 3. Kasamis Antwort, Tomas Talent Wie GC kam auch der ebenfalls kriselnde FC Sion beim 2:1 über den FC Thun zum zweiten Sieg in Serie. Pajtim Kasami, der nach der Ankunft des neuen Trainers Murat Yakin häufig die Ersatzbank gedrückt hatte, schoss sein viertes Saisontor und sagte: «Ich habe Charakter gezeigt und mich ins Team zurück gekämpft.» Und wenn man einen Lauf habe, würden einen viele Dinge eben leichter fallen.»

Nach Kasamis Führungstor glich Thun zwar nach der Pause durch Dejan Sorgic aus, doch Bastien Toma zeigte, welch grosses Mittelfeldtalent er ist. Der 19-Jährige mit kosovarischen Wurzeln traf acht Minuten vor Schluss mit einem wunderbaren Distanzschuss ins Lattenkreuz. 4. Sergio Ramos’ doppelter Ärger Häppchenweise kommen dank der Enthüllungsplattform «Football Leaks» Geschichten an die Öffentlichkeit, die für die Protagonisten ziemlich unangenehm sind, aber reflexartig dementiert werden. So hat auch der spanische Nationalteamcaptain Sergio Ramos die im «Spiegel» erhobenen Dopingvorwürfe zurückgewiesen. «Wenn während meiner Karriere bei mir irgendetwas positiv war, dann meine Leistung», sagte der Innenverteidiger.

Das war aber nicht der einzige Ärger, den es für Ramos an diesem Wochenende gab. In der baskischen Kleinstadt Eibar setzte es für Real Madrid mit 0:3 eine richtige Klatsche ab. Es war die erste Niederlage unter Trainer Santiago Solari. Lang und Zakaria treffen für Gladbach Michael Lang und Denis Zakaria bleiben mit Borussia Mönchengladbach auf

Höhenflug. Nach einem 0:1-Rückstand drehten die Rheinländer das Spiel und besiegten Hannover mit 4:1. Sie verdrängten damit Frankfurt von Rang 2 und liegen vier Zähler hinter Dortmund mit Trainer Lucien Favre.

Nachdem Michael Lang beim FC Basel mit neun und zehn Toren in den zwei letzten Saisons seine Torjägerqualitäten entdeckt hatte, gelang ihm nun im siebten Bundesligaspiel das erste Tor für die Borussia. Aus spitzem Winkel traf er zum 1:1. Für den Schlusspunkt sorgte mit dem eingewechselten Zakaria der vierte Schweizer, der neben Yann Sommer, Nico Elvedi und Lang auf dem Platz stand. 6. Hütter wie bei YB: Ein Sieg nach dem anderen Wundersames trägt sich in Frankfurt zu. Nachdem die Eintracht unter dem neuen Trainer Adi Hütter mit einem 0:5 im Supercup gegen Bayern und einer Cupniederlage gegen den Viertligisten Ulm einen miserablen Saisonstart gehabt hatte, ist sie im Spätherbst nicht mehr zu bremsen. In der Europa League hat sie alle vier Spiele gewonnen, in der Bundesliga sechs der letzten sieben Partien – Rang 3.