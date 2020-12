Domenechs Comeback ist eine Überraschung.

Der Trainerwechsel soll vom Klub am Donnerstag bestätigt werden. Der 68-jährige Domenech benötigt wegen seines Alters ausserdem das Okay des französischen Verbandes. Beim Auswärtsspiel von Nantes in Lyon am Mittwochabend trug Domenech noch nicht die Verantwortung.

Nantes belegt in der Ligue 1 derzeit den 15. Platz mit 3 Punkten Reserve auf den Barrage-Platz.