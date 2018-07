Denn seien wir ehrlich: Ohne Jörgensens regelwidrige Intervention hätte Rebic den Ball mit verbundenen Augen im Tor versenkt. Aus einer 100-prozentigen Chance ist nur noch eine Rund 75-prozentige Chance geworden. Das kann und darf in meinen Augen nicht sein.

Ich will aber nicht Jörgensen die Schuld in die Schuhe schieben. Dass er in seiner Situation alles versucht, ist klar und sein gutes Recht. Es hätte ja auch sein können, dass Rebic einen kleinen Moment zögert und der Däne so noch die Chance gehabt hätte, den Ball wegzuspitzeln.

Doch mit seiner Intervention nimmt er ja bereits den Penalty und unter Umständen auch den Platzverweis in Kauf. Damit die Fairness auch weiterhin erhalten bleibt, könnte man auch einen mutigen Schritt weitergehen und sagen: Er nimmt damit auch ein technisches Tor in Kauf. Es wären ja Ausnahmefälle, denn allzu oft kommen solche Situationen nicht vor.

