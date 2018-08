Die beiden Partien von YB in den Playoffs finden am 21/22. und 28./29. August statt. Der Schweizer Meister bestreitet das Hinspiel zuhause.

Morgen Dienstag findet in der kasachischen Hauptstadt das Hinspiel der 3. Qualifikationsrunde zwischen Astana und Dinamo Zagreb (16 Uhr) statt. In der Woche darauf (14. August) entscheidet sich in Zagreb, welches der beiden Teams sich den Young Boys als finale Hürde auf dem Weg in die Gruppenphase der Champions League in den Weg stellen wird.