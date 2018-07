Steinige Karriere in England

Dass der 27-Jährige es genau wie der mit 17 Jahren vom FC Sunderland in die fünfte Liga abgeschobene Keeper Pickford trotzdem ins WM-Aufgebot schafften, verdanken sie ihrer Widerstandskraft, ihrem Professionalismus, der taktischen Erziehung durch internationale Star-Trainer und nicht zuletzt der gezielten Förderung durch den früheren U21-Nationaltrainer Southgate, der den Einzug in den Halbfinal am Samstag zu einem Plädoyer für die fast schon gefährdete Spezies englischer Profi nützte. «Ich hoffe», sagte der 47-Jährige, «dass Trainer im In- und Ausland nun erkennen, dass unsere Jungs eine super Technik haben.»

Es wird interessant zu sehen, ob Eigengewächse in der Zukunft tatsächlich mehr Chancen bekommen, bisher sehnten sich in den Top-Vereinen selbst die Fans im Zweifel eher nach namhaften internationalen Verstärkungen. Jordan Henderson, Captain in Nationalmannschaft und beim FC Liverpool, wurde bis vor kurzem ausserhalb des Anfield-Stadion noch von vielen belächelt. «Man war geteilter Meinung über ihn», schrieb die «Times» gestern. «Die einen sagten, er tauge nichts, und die anderen sagten, er tauge überhaupt nichts.»