Bernhard Heusler will nicht FSV-Präsident und Nachfolger des umstrittenen Peter Gilliéron werden: «Ich bin zum Schluss gekommen, dass so etwas derzeit für mich keine Option ist», sagt er gegenüber Blick.ch. Immer wieder ist in den letzten Wochen der Name Bernhard Heusler gefallen, wenn über eine Neuausrichtung des SFV diskutiert wurde. Noch am Freitag erklärte Heusler, sich ernsthaft zu überlegen, Verbandspräsident zu werden. Der Schweizer Fussballverband steht seit der Doppeladler- und Doppelbürgeraffäre massiv in der Kritik. Bereits ist Generalsekretär Alex Miescher zurücktetreten.

Doch auch Präsident Gilliéron steht unter Druck und Beschuss. Er ist es, der als Präsident die Verantwortung trägt für das Versagen der Nationalmannschaft und des Verbandes in den letzten Wochen. Zusammen mit Miescher hat er die Doppelbürger-Affäre mit einem Interview in NZZ und TagesAnzeiger verursacht. Und mit Gilliéron stehen der Nati-Delegierte Claudio Sulser und der Kommunikationschef Marco von Ah in der Kritik. Immerhin eines scheint nun klar: Es soll zu Erklärungen kommen. Am nächsten Freitag anlässlich der Tagung des Zentralvorstands, dem auch Bernhard Heusler angehört. Gilliéron, Sulser und Nati-Trainer Vladimir Petkovic werden vor die Medien treten. Und versuchen, zu retten, was wohl nicht mehr zu retten ist. Bernhard Heusler war in dieser Situation der Hoffnungsträger. Ihm wird zugetraut, die Debatte um den Fussballverband zu beruhigen und diesen neu zu strukturieren. Er sagt zur Sitzung am Freitag: «Es braucht Veränderungen. Die Aussendarstellung unseres Verbandes ist nicht befriedigend. Das muss selbstkritisch aufgearbeitet werden.»