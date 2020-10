Die Schweiz verliert mit vier Debütanten gegen Kroatien

Für die grösste Schlagzeile des Abends hatte bereits 75 Minuten vor dem Anpfiff im Kybunpark in St. Gallen eine Medienmitteilung des Verbandes gesorgt. Nach Xherdan Shaqiri am Dienstag wurde am Mittwoch auch Manuel Akanji positiv auf das Coronavirus getestet, womit der Verteidiger von Borussia Dortmund am Donnerstag die Reise nach Spanien nicht antreten wird.

Auch deshalb, und in Anbetracht der beiden anstehenden schweren Auswärtsspiele in Spanien und Deutschland, verkam die Partie gegen den WM-Finalisten Kroatien beinahe zur Nebensache - zumal beide Trainer wie angekündigt nicht auf ihre stärkste Formation zählten.

Für die Entscheidung in der dennoch über weite Strecken unterhaltsamen Partie sorgte Mario Pasalic von Atalanta Bergamo in der 66. Minute. Ein schlechter Pass von Eray Cömert auf Remo Freuler hatte zum Ballverlust geführt. Die einzige Chance zum Ausgleich für den Gastgeber bot sich Cedric Itten kurz vor Schluss, der Basler konnte aber die erste Schweizer Niederlage im vierten Duell mit Kroatien nicht verhindern.

Dominante erste halbe Stunde

Die SFV-Auswahl hatte gut in die Partie gefunden und war die erste halbe Stunde das klar bessere Team. Sie ging verdient in Führung, als Mario Gavranovic in der 31. Minute ein Flanke von Captain Granit Xhaka herrlich mit dem Kopf zu seinem 8. Tor im 23. Länderspiel verwertete. Der Stürmer von Dinamo Zagreb hatte bereits kurz zuvor das 1:0 auf dem Fuss gehabt, als er - herrlich eingesetzt von Admir Mehmedi - alleine vor dem Tor an Kroatiens Keeper Dominik Livakovic scheiterte.

Danach gab der Gastgeber aber das Zepter aus der Hand und kehrte von seinem gewohnten, auf Dominanz ausgerichteten Spielstil ab - was prompt bestraft wurde. Die Kroaten erspielten sich erste Torchancen und kamen noch vor der Pause zum Ausgleich. Josip Brekalo, Teamkollege von Mehmedi bei Wolfsburg, traf mit einer herrlichen Direktabnahme zum 1:1 (42.).

Debüt für Omlin, Omeragic, Lotomba und Sohm

Wie angekündigt gab Vladimir Petkovic Spielern aus der zweiten Reihe die Chance, sich zu präsentieren. Mit Montpellier-Keeper Jonas Omlin, FCZ-Verteidiger Becir Omeragic und Jordan Lotomba, der rechte Aussenverteidiger von Nice, kamen gleich drei Spieler von Beginn an zu ihrem Debüt in der Nationalmannschaft. Nach gut einer Stunde erlebte auch noch Simon Sohm von Parma seine Premiere im SFV-Trikot. Alle vier machten ihre Sache mehrheitlich gut.

Bei Kroatien stand mit Domagoj Vida nur ein WM-Finalist von 2018 in der Startaufstellung. Das Team von Zlatko Dalic befindet sich im Umbruch. Noch immer ist Luka Modric der Kopf der Mannschaft, der 35-jährige Mittelfeldspieler von Real Madrid wurde zur Freude der kroatischen Fans unter den 4500 Zuschauern eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselt. Während sich die Kroaten vor einem Jahr souverän für die EM qualifizierten, starteten sie mit zwei Niederlagen in die Nations-League-Kampagne.

In dieser geht es für die Schweiz am Samstag in Madrid gegen Spanien weiter - ohne Akanji, aber womöglich mit Xherdan Shaqiri, dessen Coronavirus-Test am Mittwoch negativ ausfiel. In Spanien wird Vladimir Petkovic wieder auf seine besten Kräfte setzen. Nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Partien und der Niederlage gegen Kroatien steht die SFV-Auswahl unter Zugzwang, folgt doch am Dienstag in Köln gegen Deutschland gleich der nächste Härtetest.

Schweiz - Kroatien 1:2 (1:1)

Kybunpark, St. Gallen. - 4500 Zuschauer. - SR Martins (POR). - Tore: 31. Gavranovic (Xhaka) 1:0. 42. Brekalo (Bradaric) 1:1. 66. Pasalic (Budimir) 1:2.

Schweiz: Omlin; Cömert, Schär (76. Benito), Omeragic; Lotomba, Xhaka (46. Freuler), Sow (64. Sohm), Rodriguez (46. Zuber); Mehmedi (46. Vargas), Fernandes (62. Itten); Gavranovic.

Kroatien: Livakovic; Uremovic (62. Jedvaj), Vida, Caleta-Car, Melnjak; Badelj (46. Brozovic), Kovacic (57. Rog); Brekalo, Pasalic (75. Modric), Bradaric (75. Perisic); Petkovic (57. Budimir).

Bemerkungen: Schweiz ohne Akanji, Shaqiri, Steffen (alle positiv auf Corona getestet), Aebischer, Ajeti, Embolo, Lang, Mbabu und Zakaria (alle verletzt). Verwarnungen: 23. Kovacic (Foul). 39. Lotomba (Foul). 91. Jedvaj (Foul).