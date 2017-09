Raphael Wicky kassierte gegen St. Gallen bereits die dritte Niederlage in der Meisterschaft als Trainer des FC Basel. Platz vier ist bei Weitem nicht das, was man in Basel will und schon gar nicht was man sich gewohnt ist. Nach dem Spiel suchte ein verunsichert wirkender Wicky nach Erklärungen: "Die erste Halbzeit war enttäuschend. Wir haben nicht gezeigt, was wir uns vorgenommen haben. Das waren defensive Stabilität und mehr zu laufen, das haben wir nicht auf den Platz gebracht."

Vor allem die Art und Weise, wie die Tore kassiert wurden, kritisierte der FCB-Coach: "Wir machen St. Gallen zwei Geschenke. Das sind zwei Fehler, die uns in Rückstand bringen. In der zweiten Halbzeit haben wir eine Reaktion gezeigt, aber wir haben es nicht geschafft, früher ein Tor zu machen, obwohl die Chancen da gewesen sind. Es ist eine verdiente Niederlage anhand er ersten Halbzeit.

Mit Marek Suchy, Renato Steffen, Eder Balanta (alle gesperrt), Geoffroy Serey Die (verletzt) und Mohamed Elyounoussi (krank) musste er gleich auf fünf potentielle Stammspieler verzichten. Eine Ausrede sei dies jedoch nicht. "Es ist sicher nicht ideal. Aber er bringt nichts, deswegen zu heulen und wir hatten immer noch genug Qualität, um eine gute erste Halbzeit zu zeigen. Alle ausser Blas Riveros und Cedric Itten haben viel Erfahrung. Darum müssen wir nicht über die reden, die gefehlt haben, sondern über das, was nicht gut war."

Dass die Mannschaft verunsichert wirkte, konnte Wicky nicht in Abrede stellen. "Es sind verschiedene Faktoren. So, wie wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, haben wir noch nie zusammen gespielt. Es waren auch viele Spieler dabei, die lange nicht gespielt haben. Das ist so, wenn fünf Stammspieler fehlen, aber eben, deshalb wollen wir nicht heulen", sieht er die Gründe, um gleich anzufügen: "Wir legen St. Gallen die beiden Tore aber vor die Füsse, das darf auf diesem Niveau nicht passieren. Es sind extrem einfache Fehler, und die werden von Spielern begangen, die jeden Match gemacht haben. Das hilft nicht, um mehr Sicherheit zu bekommen."

