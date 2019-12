Die letzten Plätze gehen an Atalanta Bergamo und Atlético Madrid

Trotz eines Fehlstarts mit drei Niederlagen in den ersten drei Partien schaffte Champions-League-Debütant Atalanta Bergamo mit Remo Freuler den Vorstoss in die K.o.-Runde. Der Belgier Timothy Castagne, der Kroate Mario Pasalic und der Deutsche Robin Gosens sicherten dem Serie-A-Vertreter mit den Toren in der letzten halben Stunde den 3:0-Auswärtssieg und den Vorstoss auf den 2. Platz in der Gruppe C hinter dem schon vor der letzten Runde als Gruppensieger feststehenden englischen Meister Manchester City.

Schachtar spielt im kommenden Jahr in der Europa League, während Dinamo Zagreb leer ausging. Die Kroaten, die mit einem Sieg erstmals in die Achtelfinals hätten vorstossen können, unterlagen daheim Manchester City mit 1:4. Nach dem frühen Führungstreffer von Dinamo durch den von vielen Klubs umschwärmten Spanier Dani Olmo diktierten die Gäste das Geschehen deutlich und wendeten die Partie dank dem Hattrick von Gabriel Jesus. Bei Dinamo kam François Moubandje zu seinem ersten Champions-League-Einsatz, Mario Gavranovic blieb 90 Minuten auf der Ersatzbank.

Die Chancen von Leverkusen auf ein Weiterkommen waren vor dem letzten Spieltag gering. Zum einen hätte der formstarke Bundesligist einen Sieg gegen den souveränen Gruppensieger Juventus Turin benötigt, zum anderen einen Ausrutscher von Atlético Madrid daheim gegen Lokomotive Moskau. Die Spanier erfüllten gegen die schwachen Russen aber mit dem 2:0 ihre Pflicht souverän - trotz einem in der 2. Minute verschossenen Penalty. Leverkusen verlor derweil gegen Juventus Turin mit 0:2. Der 41-jährige Gianluigi Buffon im Tor der Italiener erlebte eine relativ ruhigen 123. Champions-League-Einsatz, während Cristiano Ronaldo in seinem 168. Match in der Königsklasse seinen 128. Treffer erzielte.

Leverkusens Meisterschafts-Konkurrent Bayern München kam zu einem 3:1-Heimsieg gegen das ebenfalls schon qualifizierte und ohne diverse Leistungsträger angetretene Tottenham und realisierte damit als erst siebte Mannschaft eine perfekte Vorrunde mit 18 Punkten. Kingsley Coman, der noch in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden musste, sein Ersatz Thomas Müller und Coutinho schossen die Tore zum ersten Sieg der Münchner nach zuletzt zwei Niederlagen in der Bundesliga.

Auch Paris Saint-Germain beendete die Vorrunde ohne Niederlage und mit dem fünften Sieg im sechsten Spiel. Beim 5:0-Heimerfolg gegen Galatasaray Istanbul gelangen Neymar und Kylian Mbappé je ein Tor und zwei Assists. Den Gruppensieg vor Real Madrid (3:1 in Brügge) hatte PSG schon zuvor auf sicher.

Die Auslosung für die Achtelfinals findet am kommenden Montag statt. Zum ersten Mal überhaupt sind nur Mannschaften aus den Top-5-Ligen vertreten, je vier aus England und Spanien, je drei aus Deutschland und Italien sowie zwei aus Frankreich.

Resultate und Tabelle:

Gruppe A.

Paris Saint-Germain - Galatasaray Istanbul 5:0 (2:0)

SR Kovacs (ROU). - Tore: 32. Icardi 1:0. 34. Sarabia 2:0. 47. Neymar 3:0. 63. Mbappé 4:0. 84. Cavani (Foulpenalty) 5:0.

Paris Saint-Germain: Rico; Kouassi (75. Verratti), Marquinhos, Diallo, Kurzawa; Sarabia, Paredes, Bernat (75. Kehrer); Mbappé, Icardi (68. Cavani), Neymar.

Bemerkungen: Paris Saint-Germain ohne Di Maria (geschont), Gueye, Kimpembe und Herrera (alle verletzt).

FC Brügge - Real Madrid 1:3 (0:0)

SR Stieler (GER). - Tore: 53. Rodrygo 0:1. 55. Vanaken 1:1. 64. Vinicius 1:2. 91. Modric 1:3.

Real Madrid: Areola; Odriozola, Varane, Eder Militão, Mendy; Modric, Casemiro, Isco (84. Valverde); Rodrygo, Jovic (77. Benzema), Vinicius (73. Brahim Diaz).

Bemerkungen: Real Madrid ohne Marcelo, Asensio, Rodriguez, Hazard (alle verletzt), Ramos und Kroos (beide geschont).

1. Paris Saint-Germain 6/16 (17:2). 2. Real Madrid 6/11 (14:8). 3. FC Brügge 6/3 (4:12). 4. Galatasaray Istanbul 6/2 (1:14). - Paris Saint-Germain und Real Madrid im Achtelfinal; FC Brügge im 1/16-Final der Europa League.

Gruppe B.

Bayern München - Tottenham 3:1 (2:1)

SR Rocchi (ITA). - Tore: 14. Coman 1:0. 20. Sessegnon 1:1. 45. Müller 2:1. 64. Coutinho 3:1.

Bayern München: Neuer; Pavard, Javi Martinez (87. Goretzka), Boateng, Davies; Thiago, Kimmich, Coutinho; Coman (27. Müller), Gnabry, Perisic (86. Zirkzee).

Bemerkungen: Bayern München ohne Hernandez, Süle und Tolisso (alle verletzt). Tottenham ohne Lloris, Ndombele, Winks, Lamela (alle verletzt), Kane, Alli, Vertonghen und Aurier (geschont).

Olympiakos Piräus - Roter Stern Belgrad 1:0 (0:0)

SR Orsato (ITA). - Tor: 87. El Arabi (Penalty) 1:0. - Bemerkungen: 43. Tomane (Roter Stern Belgrad) verschiesst Penalty.

1. Bayern München 6/18 (24:5). 2. Tottenham Hotspur 6/10 (18:14). 3. Olympiakos Piräus 6/4 (8:14). 4. Roter Stern Belgrad 6/3 (3:20). - Bayern München und Tottenham im Achtelfinal; Olympiakos Piräus im 1/16-Final der Europa League.

Gruppe C.

Dinamo Zagreb - Manchester City 1:4 (1:1)

SR Del Cerro Grande (ESP). - Tore: 10. Olmo 1:0. 34. Jesus 1:1. 50. Jesus 1:2. 54. Jesus 1:3. 84. Foden 1:4.

Manchester City: Bravo; Cancelo, Garcia, Otamendi (82. Harwood-Bellis), Mendy; Foden, Rodri (73. Sterling), Gündogan; Mahrez, Jesus (66. Sintschenko), Bernardo Silva.

Bemerkungen: Manchester City ohne Fernandinho (gesperrt), Laporte, Stones, Sané, David Silva und Agüero (alle verletzt). Dinamo Zagreb mit Moubandje, ohne Gavranovic (Ersatz).

Schachtar Donezk - Atalanta Bergamo 0:3 (0:0)

Charkiw. - SR Zwayer (GER). - Tore: 66. Castagne 0:1. 80. Pasalic 0:2. 94. Gosens 0:3. - Bemerkungen: Atalanta Bergamo mit Freuler. 77. Rote Karte gegen Dodo (Schachtar Donezk).

1. Manchester City 6/14 (16:4). 2. Atalanta Bergamo 6/7 (8:12). 3. Schachtar Donezk 6/6 (8:13). 4. Dinamo Zagreb 6/5 (10:13). - Manchester City und Atalanta im Achtelfinal; Schachtar Donezk im 1/16-Final der Europa League.

Gruppe D.

Atlético Madrid - Lokomotive Moskau 2:0 (1:0)

SR Kassai (HUN). - Tore: 17. João Felix (Handspenalty) 1:0. 54. Felipe 2:0.

Atlético Madrid: Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Renan Lodi; Correa (68. Herrera), Thomas, Koke (73. Lemar), Saul Niguez; João Felix (81. Llorente), Morata.

Bemerkungen: Atlético Madrid ohne Savic, Vitolo und Diego Costa (alle verletzt). 2. Trippier verschiesst Foulpenalty.

Leverkusen - Juventus Turin 0:2 (0:0)

SR Bastien (FRA). - Tore: 75. Ronaldo 0:1. 92. Higuain 0:2.

Juventus Turin: Buffon; Danilo, Demiral, Rugani, De Sciglio; Cuadrado (93. Muratore), Pjanic, Rabiot (85. Matuidi); Higuain, Bernardeschi (66. Dybala), Ronaldo.

Bemerkungen: Leverkusen ohne Amiri (gesperrt), Weiser und Pohjanpalo (beide verletzt). Juventus Turin ohne De Ligt, Betancur, Douglas Costa, Khedira, Chiellini, Ramsey (alle verletzt), Can und Mandzukic (beide nicht spielberechtigt).

1. Juventus Turin 6/16 (12:4). 2. Atlético Madrid 6/10 (8:5). 3. Bayer Leverkusen 6/6 (5:9). 4. Lokomotive Moskau 6/3 (4:11). - Juventus Turin und Atlético Madrid im Achtelfinal; Leverkusen im 1/16-Final der Europa League.

Die Entscheidungen im Überblick:

Champions League. Achtelfinalisten. Topf 1 (Gruppenerste): Paris Saint-Germain, Bayern München, Manchester City, Juventus Turin, Liverpool, Barcelona, Leipzig, Valencia. - Topf 2 (Gruppenzweite): Real Madrid, Tottenham, Atalanta Bergamo, Atlético Madrid, Napoli, Dortmund, Lyon, Chelsea.

Als Gruppendritte im 1/16-Final der Europa League: FC Brügge, Olympiakos Piräus, Schachtar Donezk, Bayer Leverkusen, Salzburg, Inter Mailand, Benfica Lissabon, Ajax Amsterdam.

Die Achtelfinals der Champions League werden am Montag (12.00 Uhr) ausgelost. Dabei trifft ein Team aus Topf 1 auf eines aus Topf 2. Mannschaften, die in der Vorrunde in der gleichen Gruppe waren, und solche aus der selben Liga können nicht aufeinander treffen.

Die 1/16-Finals der Europa League werden ebenfalls am Montag (13.00 Uhr) ausgelost.