Die Schweiz trifft in der WM-Barrage auf Europameister Niederlande – was gibt Ihnen Zuversicht, dass die WM-Qualifikation gelingt?

Ramona Bachmann: Wir wissen, dass die Niederländerinnen favorisiert sind. Sie gewannen den EM-Titel, dafür verdienen sie eine gute Portion Respekt. Aber: Ich weiss, dass auch sie Respekt haben vor uns. Wir haben im Barrage-Halbfinal gegen Belgien unser Selbstvertrauen gestärkt. Dazu kommt unser Hunger. Und wir wissen, dass wir noch besser spielen können, unser Potenzial ist nicht ausgeschöpft.

Wie gross ist der Frust noch, dass die direkte Qualifikation nicht klappte, weil es nur ein 0:0 gab gegen Polen im letzten Qualifikations-Spiel?

Mittlerweile ist das nicht mehr so präsent. Wir haben das Tief überwunden. Klar, es war eine Enttäuschung. Aber so läuft es im Fussball manchmal eben. Wir haben uns gefragt, warum dieses Spiel so zustande gekommen ist und gemeinsam einige Diskussionen geführt. Ich denke, wir haben aus dieser Erfahrung einiges gelernt.

Die Vorzeichen vor der Barrage könnten besser sein. Lara Dickenmann fehlt verletzt, Sie selbst müssen im Hinspiel wegen einer Sperre zuschauen. Kann das Team diese Ausfälle auffangen?

Es ist nie einfach, wenn zwei Schlüsselspielerinnen ausfallen. Aber ich spüre, dass wir genügend Frauen haben, die bereit sind, die Verantwortung zu übernehmen. Ich habe keine Zweifel.