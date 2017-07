Der Cupfinal

Noch nie hat man Matías Delgado so gesehen. Der kreative Feingeist ist auf einmal ein unnachgiebiger Fighter, der sich verreist. Am Morgen noch fitgespritzt, ist er der Mann des Spiels, schiesst seinen FCB in Führung und führt ihn mit allem, was er in sich hat, zum Double. Es ist sein erster Cupsieg mit dem FCB – und es ist auch der letzte Titel seiner Karriere.