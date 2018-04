Der Titelkampf in Italien ist durch den 1:0-Erfolg des SSC Neapel bei Rekordmeister Juventus Turin wieder spannend. Im Schlagerspiel der Serie A ging es am Sonntagabend turbulent zu und her. Das entscheidende Tor schoss Koulibaly in der Schlussminute per Kopfball - der Kommentator rastete komplett aus, die Fans in Feierlaune.