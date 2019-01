Vier Meisterschaftsspiele in Serie war die AC Milan im Dezember ohne Torerfolg geblieben, ehe zum Abschluss des Jahres die schwarze Serie beim 2:1 gegen SPAL Ferrara beendet wurde.

Auch zum Auftakt in das neue Jahr in der Liga gelangen den Mailändern zwei Treffer. Fabio Borini und Suso trafen in der Schlussphase in Genua und verhalfen der AC Milan damit zum Sprung auf Platz 4 in der Tabelle.

Für das Team des in Genua gesperrten Gennaro Gattuso und Verteidiger Ricardo Rodriguez war es nach dem Cupspiel gegen Sampdoria und der Niederlage in dem in Saudi-Arabien ausgetragenen Supercup gegen Juventus Turin bereits die dritte Partie 2019.

Kurztelegramm und Rangliste

Genoa - AC Milan 0:2 (0:0). - Tore: 72. Borini 0:1. 83. Suso 0:2. - Bemerkung: Milan mit Rodriguez.

Rangliste: 1. Juventus Turin 19/53 (38:11). 2. Napoli 20/47 (39:18). 3. Inter Mailand 20/40 (31:14). 4. AC Milan 20/34 (28:20). 5. AS Roma 20/33 (37:26). 6. Lazio Rom 20/32 (29:23). 7. Atalanta Bergamo 20/31 (44:27). 8. Sampdoria Genua 20/30 (35:26). 9. Parma 20/28 (19:24). 10. Fiorentina 20/27 (28:21). 11. Torino 20/27 (26:22). 12. Sassuolo 20/26 (30:32). 13. Cagliari 20/21 (19:27). 14. Genoa 20/20 (25:37). 15. Udinese 20/18 (17:25). 16. SPAL Ferrara 20/18 (16:28). 17. Empoli 20/17 (24:39). 18. Bologna 20/14 (16:30). 19. Frosinone 20/10 (12:42). 20. Chievo Verona 19/8 (14:35).