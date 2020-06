Die 7 wichtigsten Erkenntnisse aus dem Cup-Fight zwischen Lausanne und Basel

In der zweiten Halbzeit lieferten Lausanne und Basel sich einen attraktiven Cup-Fight. In den ersten 45 Minuten merkte man den Teams die lange Pause jedoch an.

Auch in der Folge war der Stürmer der wohl beste Basler Feldspieler. Kurz nach dem 1:0 erzielte er mit einem wuchtigen Kopfball das 2:0, in der Verlängerung verpasste er den Hattrick nur knapp, als er den Ball nach einer tollen Einzelaktion einige Zentimeter über die Latte beförderte.

Am wenigsten Anlaufzeit brauchte Basel-Stürmer Arthur Cabral. Der Brasilianer zeigte sich nach dem Restart bereits in richtig guter Form. Vor allem das 1:0 war ein Highlight – mit einem Fallrückzieher sorgte Cabral für den ersten Treffer in der Schweiz nach der Corona-Pause.

In der Challenge League zeigte Lausanne bisher eine richtig starke Saison. Mit 15 Punkten Vorsprung ist den Waadtländern der Aufstieg fast nicht mehr zu nehmen. Aber reicht die Qualität auch, um mit einem Spitzenteam der Super League mitzuhalten? Das Spiel am Sonntag hat gezeigt: Mit dem aktuellen Team könnte Lausanne auch in der Super League gute Resultate einfahren.

Trotz des Sieges dürfte FCB-Trainer Marcel Koller nicht ganz zufrieden gewesen sein. Denn vor allem in der Defensive zeigten die Basler beim Restart ungewohnte Schwächen: Beim 2:1 kam Andi Zeqiri nach einem Eckball völlig alleine im Strafraum zum Kopfball, beim Ausgleich liess Dan Ndoye Omar Alderete stehen und im Zentrum konnten Taulant Xhaka und Silvan Widmer Joel Geissmann nicht am Tor hindern.

Einzig zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die Romands unterlegen, sonst spielte der Aussenseiter mutig mit und konnte sich auch immer wieder Chancen erarbeiten. Sollte der Kern der Mannschaft auch in diesem Sommer in Lausanne bleiben, könnten die Lausanner nach einem allfälligen Aufstieg auch in der Super League überzeugen.

6 Flügelzange für die Zukunft

Dass Lausanne nach dem 0:2 nochmals zurückkam, liegt zu einem grossen Teil auch an den beiden Flügelspielern Andi Zeqiri und Dan Ndoye. Zeqiri erzielte per Kopf das 1:2, Ndoye gelang die tolle Vorlage zum Ausgleich, als er Omar Alderete stehen liess und mit einer präzisen Flanke Joel Geissmann bediente. Der 20-jährige Zeqiri und der 19-jährige Ndoye zeigten so einmal mehr, dass sie zu den vielversprechendsten Talenten in der Schweiz gehören.

Allerdings werden die beiden U21-Nationalspieler in Zukunft wohl nicht mehr in der heimischen Liga auflaufen. Ndoye wurde im Winter von Nizza verpflichtet und bis zum Saisonende wieder an Lausanne verliehen. Und Zeqiri hat zwar noch einen Vertrag bis 2021, doch auch an ihm sollen bereits Teams aus Frankreich dran sein.