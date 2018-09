Der Aussenverteidiger von Hoffenheim schoss in seinem Heimstadion in Sinsheim in der 85. Minute den entscheidenden Treffer und belohnte die Mannschaft von Joachim Löw für eine dominante Vorstellung.

Deutschland lieferte sich mit dem WM-Teilnehmer aus Südamerika eine packende Partie mit vielen Torchancen. Davon gingen die meisten auf das Konto der Deutschen, die aber zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt liessen. Erst nachdem Luis Advincula die Peruaner mit seinem ersten Treffer im 70. Länderspiel in Führung geschossen hatte, traf Deutschland durch einen schönen Heber von Julian Brandt in der 25. Minute ein erstes Mal.

Neben Schulz kamen auch der 21-jährige Thilo Kehrer und der 19-jährige Kai Havertz zu ihren ersten Einsätzen mit dem deutschen A-Nationalteam.

Telegramm:

Deutschland - Peru 2:1 (1:1)

Sinsheim. - 25'494 Zuschauer. - Tore: 22. Advincula 0:1. 25. Brandt 1:1. 85. Schulz 2:1.

Deutschland: ter Stegen; Ginter (72. Kehrer), Boateng (46. Rüdiger), Süle, Schulz; Kimmich; Gündogan (84. Müller), Kroos; Brandt (70. Petersen), Werner (88. Havertz); Reus (46. Draxler).