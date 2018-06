Löw-Entscheid in den nächsten Tagen

Von der Kritik blieb auch Joachim Löw nicht verschont. Dem Bundestrainer wird vorgehalten, zu sehr an verdienten Spielern festgehalten zu haben. "Er hat zu viele Warnzeichen ignoriert", befand die "Berliner Morgenpost".

Die "Berliner Zeitung" schrieb von unangenehmen Debatten, die auf das Team zukämen, und meinte: "Klar, dass die Diskussion auch Joachim Löw erreichen wird." Auch dass Löw auf die Qualitäten von Leroy Sané verzichtete, macht ihn angesichts der bloss zwei WM-Treffer angreifbar.

Löw liess seine Zukunft im Moment der Enttäuschung offen. Vor dem Turnier hatte er seinen Vertrag noch bis 2022 verlängert. Nun beschäftigt er sich nach zwölf Jahren mit Rücktrittsgedanken, der Verband analysiert die Situation.

Ein Entscheid soll einem Bericht der "Sport Bild" zufolge erst in den kommenden Tagen fallen. Das Magazin zitierte DFB-Präsident Reinhard Grindel am Donnerstag mit den Worten: "Wir sind so verblieben, dass wir in den nächsten Tagen besprechen, wie es weitergeht."

In 69 Tagen beginnt für die deutsche Mannschaft mit dem Auftakt in die neue Nations League der nächste Zyklus, bis dahin gibt es viel zu sortieren.

Die Trainerpersonalie ist aktuell die zentralste offene Frage, aber bei weitem nicht die einzige. Ungeachtet dessen bleiben die Perspektiven rosig. Der Fundus an Ausnahmekönnern, aus dem Löw oder der künftige Trainer auswählen kann, bleibt riesig.