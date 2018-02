Der Leader setzte sich in der 26. Runde gegen Strasbourg, eines von nur zwei französischen Teams, die in dieser Saison gegen PSG gewonnen haben, mit 5:2 durch. Nach dem frühen 0:1 sorgten Julian Draxler, Neymar und Angel Di Maria noch vor der Pause für die Wende. Liga-Topskorer Edinson Cavani traf nach dem Seitenwechsel zweimal und steht nun bei 23 Toren.

Für PSG-Trainer Unai Emery gab es vor dem Match Pfiffe von den eigenen Fans, die ihn für das 1:3 in Madrid verantwortlich machen. Dem Basken wird auch von manchen Kritikern vorgeworfen, im Achtelfinal-Hinspiel schlecht aufgestellt und ausgewechselt zu haben. Unter anderem verzichtete Emery in Madrid auf die gegen Strasbourg eingesetzten Thiago Silva, Lassana Diarra und Di Maria. Letzterer ist seit Wochen in überragender Form.

Telegramme/Resultate:

Paris Saint-Germain - Strasbourg 5:2 (3:1). - 47'000 Zuschauer. - Tore: 6. Aholou 0:1. 11. Draxler 1:1. 21. Neymar 2:1. 23. Di Maria 3:1. 67. Bahoken 3:2. 73. Cavani 4:2. 79. Cavani 5:2.

Amiens - Toulouse 0:0. - Bemerkungen: Toulouse ohne Moubandje (Ersatz). 76. Rote Karte gegen Fofana (Amiens).

Die weiteren Resultate vom Samstag: Caen - Rennes 2:2. Montpellier - Guingamp 1:1. Troyes - Metz 1:0. Angers - Saint-Etienne 0:1.

Rangliste:

1. Paris Saint-Germain 26/68 (81:19). 2. Monaco 26/56 (64:26). 3. Marseille 25/52 (55:29). 4. Lyon 25/48 (54:30). 5. Nantes 25/38 (26:26). 6. Montpellier 26/38 (24:21). 7. Bordeaux 25/35 (32:34). 8. Rennes 26/35 (32:35). 9. Nice 25/34 (31:37). 10. Guingamp 26/34 (26:33). 11. Saint-Etienne 26/33 (27:40). 12. Caen 26/32 (20:30). 13. Dijon 25/31 (36:52). 14. Strasbourg 26/30 (32:47). 15. Troyes 25/27 (24:34). 16. Toulouse 26/27 (22:33). 17. Lille 25/26 (23:39). 18. Amiens 26/26 (22:30). 19. Angers 26/25 (27:39). 20. Metz 26/18 (23:47).