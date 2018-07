6. Vergleich mit dem Champions-League-Sieger

Vergleichen wir die Distanz von Lutsch-Energija noch mit Real Madrid, dem aktuellen Champions-League-Sieger. Die Madrilenen legten in der abgelaufenen Saison ca. 84'400 Kilometer zurück. Allerdings sind darin sämtliche Partien inklusive Europacup, nationaler Cup, Klub-WM, Supercups und Vorsaisons-Testspiele in den USA miteinbegriffen. Real Madrid müsste also zweieinhalb Saisons lang so viele Partien absolvieren, wie in der letzten Spielzeit, um die Reisedistanzen von einer Lutsch-Energija-Saison zu erreichen.