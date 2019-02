Ein Inder würde nie sagen, dass er etwas nicht weiss oder nicht kann. Er wird um den heissen Brei reden und Dinge versprechen, die er gar nicht einhalten kann. Der Europäer dagegen ist es gewohnt, direkt zu kommunizieren. Er wundert sich dann nach ein paar Wochen, warum nichts passiert ist. Dieses Problem hat Sindu Sivasuntharam immer wieder angetroffen. Jetzt hat es ihm ein neues Berufsfeld eröffnet. Der 29-Jährige hat südindische Wurzeln, ist aber in Ettlingen bei Karlsruhe geboren und aufgewachsen. Er spricht Tamil, Englisch und Deutsch und versteht die indische und die europäische Kultur. Als er während des Jurastudiums seine Berufskarriere in der Unternehmensberatung begann, machte sich Sivasuntharam seine Herkunft zunutze. Wann immer es um Geschäfte in Indien ging, leitete er die Projekte vor Ort. «Mein Job ist es, dass die Hochzeit stattfindet» Seit zwei Jahren hat er sich mit Pandit Sports Consulting ein eigenes Business aufgebaut und seine grosse Leidenschaft Fussball mit dem Berufsalltag vereint. Der Fan des Karlsruher SC betreibt eine Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Internationalisierung für Fussballklubs: «Mein Job ist es, dass die Hochzeit stattfindet. Die Ehe müssen die Vereine führen. Da stehe ich nur noch als Eheberater zur Verfügung», sagt er und lacht.

Beim Aufbau eines Netzwerkes stösst er sowohl in Indien als auch in Europa meist auf offene Ohren. Sivasuntharam merkt, dass Leute wie er gebraucht werden und sein Businessmodell Erfolg haben könnte. Dies erzählt er, ohne arrogant zu wirken. Direkt wie ein Deutscher, gepaart mit indischer Bescheidenheit. Eher Fussball statt Cricket Sivasuntharam ist nach eigener Aussage ein Musterbeispiel für seine doch eher unsportliche Generation. «Indische Eltern erwarten, dass du Anwalt, Arzt oder Ingenieur wirst. Gute Noten in der Schule. Gute Noten in der Uni. Sport war in Indien lange nicht auf dem Schirm der Gesellschaft», sagt er. Doch Sivasuntharam erklärt auch, warum sich das gerade ändert: «In Indien wächst eine Mittelschicht heran, die einen anderen Lebensstil führt.» Frauen arbeiten, Familien haben weniger Kinder und die neue Mittelschicht hat ein Konsumbewusstsein entwickelt. «Diese Generation zieht es eher zum Fussball als zum Cricket.» Rohit Ramesh und Krishna Raghavan, die beiden Inhaber des neuen FCB-Partnervereins Chennai City, lernt Sivasuntharam an einem Fussballkongress in Indien im Frühjahr 2017 kennen. Die drei verstehen sich gut, was nicht nur daran liegt, dass auch Sivasuntharam aus Südindien kommt und Familie in Coimbatore hat. Dort, wo Chennai City seit zwei Jahren seine Heimspiele austrägt.