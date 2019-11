Der FC Wil verliert klar gegen das Schlusslicht

Geprägt wurde die Partie vom Ausschluss von Wils Offensivspieler Kwadwo Duah, der schon nach 17 Minuten die Gelb-rote Karte sah. Unmittelbar danach glich Rodrigo Pollero die von Joël Schmied erzielte Wiler Führung aus. In Unterzahl gerieten die Wiler in der 76. Minute durch ein Eigentor von Lindrit Kamberi in Rückstand. Gleich danach wurde ein weiterer Wiler, Dominik Schmid, vom Platz gestellt - er mit einer Roten Karte. Die doppelte Überzahl nutzte der Uruguayer Pollero für sein zweites Tor des Abends. Je ein Tor und eine Rote Karte kamen in der Nachspielzeit dazu. Der frühere Luganese Younes Bnou Marzouk traf für Chiasso, und Zivko Kostadinovic verliess den Platz für Wil.

Für Chiasso war es eine weitere positive Überraschung nach dem jüngsten 3:2-Heimsieg gegen Leader Lausanne-Sport.

Telegramm und Rangliste

Wil - Chiasso 1:4 (1:1). - 790 Zuschauer. - SR Von Mandach. - Tore: 9. Schmied 1:0. 20. Pollero 1:1. 76. Kamberi (Eigentor) 1:2. 79. Pollero 1:3. 92. Marzouk 1:4. - Bemerkungen: 17. Gelb-rote Karte gegen Duah (Wil). 77. Rote Karte gegen Schmid (Wil). 92. Rote Karte gegen Kostadinovic (Wil).

Rangliste: 1. Lausanne-Sport 13/27 (36:14). 2. Grasshoppers 14/26 (25:17). 3. Wil 14/23 (26:19). 4. Winterthur 14/23 (18:20). 5. Aarau 13/17 (22:28). 6. Vaduz 13/16 (26:25). 7. Kriens 13/16 (16:23). 8. Schaffhausen 13/14 (14:20). 9. Stade Lausanne-Ouchy 13/14 (17:24). 10. Chiasso 14/10 (16:26).