Jacobacci war in der Saison 2007/2008 für neun Meisterschaftsspiele schon einmal Trainer des NLA-Teams der Walliser. In der letzten Saison war er beim Challenge-League-Klub Wil tätig. In Wil war der Vertrag von Jacobacci am Ende der laufenden Saison nach elf Spielen nicht erneuert worden. Auf die neue Saison hin wurde Jacobacci von Sions Präsident Christian Constantin als Trainer der U21 von Sion zurückgeholt.