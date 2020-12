Neun Punkte in einer Woche. So lautet die Mission des FC Basel beim Auswärtsspiel in Vaduz. Nach den Heimsiegen gegen Servette und Sion müssen die Basler mal wieder in der Fremde ran. In fünf Spielen auf fremdem Terrain konnte man bisher erst ein Mal gewinnen: Ob es heute klappt, lesen Sie hier im Liveticker. Anstoss ist 20:30 Uhr.