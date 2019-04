Sind die Pariser in der Meisterschaft bis vor wenigen Wochen unaufhaltsam vorneweg marschiert, tun sie sich mit dem Titel-Vollzug in Abwesenheit der verletzten Stars Neymar, Edinson Cavani und Angel Di Maria schwer. Nach dem 2:2 zuhause gegen Strasbourg vor einer Woche setzte es in der 32. Runde in Lille nach langer Unterzahl krachend die zweite Meisterschafts-Niederlage der Saison ab.

Durch ein Eigentor von Thomas Meunier geriet PSG nach sieben Minuten ins Hintertreffen. Juan Bernat glich zwar kurz darauf nach einem Zuckerpass von Kylian Mbappé aus. Der Spanier dezimierte seine Mannschaft aber mit seinem Platzverweis in der 36. Minute entscheidend. Bernat stoppte seinen Gegenspieler Nicolas Pépé als letzter Mann regelwidrig.

Angesichts des Vorsprungs von 20 Punkten hätte den Parisern ein Unentschieden gegen den Tabellenzweiten gereicht. Nun nehmen sie am kommenden Mittwoch in Nantes den nächsten Anlauf.

Kurztelegramme, Resultate und Rangliste:

Montpellier - Toulouse 2:1 (0:0). - Tore: 55. Skhiri 1:0. 67. Sidibé 1:1. 77. Camara 2:1. - Bemerkung: Toulouse ohne Moubandje (Ersatz).

Lille - Paris Saint-Germain 5:1 (1:1). - Tore: 7. Meunier (Eigentor) 1:0. 11. Bernat 1:1. 51. Pépé 2:1. 65. Bamba 3:1. 71. Gabriel 4:1. 84. Fonte 5:1. - Bemerkungen: Paris Saint-Germain ohne Neymar, Cavani und Di Maria (alle verletzt). 36. Rote Karte gegen Bernat (Paris Saint-Germain/Notbremse).

Weitere Resultate vom Sonntag: Rennes - Nice 0:0. Saint-Etienne - Bordeaux 3:0.

Rangliste: 1. Paris Saint-Germain 31/81 (90:23). 2. Lille 32/64 (54:28). 3. Lyon 32/56 (53:40). 4. Saint-Etienne 32/53 (48:37). 5. Marseille 32/51 (49:43). 6. Montpellier 32/48 (44:36). 7. Reims 32/48 (32:32). 8. Nice 32/48 (23:29). 9. Strasbourg 32/44 (54:40). 10. Nîmes 32/43 (47:47). 11. Rennes 32/43 (43:43). 12. Angers 32/41 (39:38). 13. Bordeaux 32/38 (30:34). 14. Toulouse 32/35 (30:46). 15. Nantes 31/34 (35:40). 16. Monaco 32/32 (31:46). 17. Amiens 32/32 (26:45). 18. Dijon 32/25 (24:48). 19. Guingamp 32/24 (23:57). 20. Caen 32/23 (24:47).