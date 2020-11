Debüt von U21-Goalie Anthony Racioppi

Nach weniger als sieben Minuten in seinem ersten Match auf höchster Meisterschaftsstufe konnte sich Racioppi schon auszeichnen. Er wehrte den in die Mitte des Tors geschossenen Foulpenalty mit den Beinen ab. Dijon, das unter anderen die ehemaligen Super-League-Stürmer Roger Assalé und Moussa Konaté in seinen Reihen zählt, ist nach zehn Runden weiterhin sieglos und Tabellenletzter.

Racioppi wechselte schon vor fünf Jahren nach Frankreich. Bis Mitte September stand er bei Lyon unter Vertrag, kam aber zu keinem Einsatz für die 1. Mannschaft. Trotzdem ist er seit geraumer Zeit Teil der Junioren-Nationalmannschaften und gilt als einer der grossen Schweizer Goalie-Hoffnungen.

Auch bei seinem neuen Klub Dijon spielte er zunächst nicht. Durch die Entlassung von Trainer Stéphane Jobard wurden die Karten neu gemischt. Im ersten Spiel unter Interimscoach David Linarès erhielt nun Racioppi den Vorzug.

Resultate und Tabelle:

Metz - Dijon 1:1 (1:1). - Tore: 13. Baldé 0:1. 21. Yade 1:1. - Bemerkungen: Ligue-1-Debüt vom Schweizer Goalie Anthony Racioppi (Dijon). 7. Racioppi hält Penalty von Nguette. 30. Metz-Goalie Oukidja hält Penalty von Chouiar.

Die weiteren Spiele der 10. Runde. Freitag: Strasbourg - Marseille 0:1. - Samstag: Bordeaux - Montpellier 0:2. Paris Saint-Germain - Rennes 3:0. - Sonntag: Brest - Lille 3:2. Lens - Reims 4:4. Lorient - Nantes 0:2. Nîmes - Angers 1:5. Nice - Monaco 17.00. Lyon - Saint-Etienne 21.00.

1. Paris Saint-Germain 10/24 (26:3). 2. Lille 10/19 (17:7). 3. Marseille 9/18 (12:8). 4. Rennes 10/18 (18:14). 5. Nice 9/17 (14:10). 6. Montpellier 10/17 (16:13). 7. Angers 10/16 (15:20). 8. Metz 10/15 (11:8). 9. Lens 8/14 (14:14). 10. Lyon 9/14 (15:9). 11. Monaco 9/14 (15:13). 12. Bordeaux 10/12 (9:11). 13. Brest 10/12 (15:22). 14. Nantes 9/11 (11:13). 15. Saint-Etienne 9/10 (9:13). 16. Reims 10/9 (16:18). 17. Lorient 10/8 (12:17). 18. Nîmes 10/8 (10:19). 19. Strasbourg 10/6 (10:19). 20. Dijon 10/4 (5:19).