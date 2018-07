Stellt sich die Frage, weshalb ausgerechnet hierzulande der Geduldsfaden der Vereinsverantwortlichen derart seiden ist. Der Druck ist doch wohl kaum grösser, als in der Bundesliga oder in der Premier League. Hat es vielleicht etwas mit dem Format «Zehnerliga» zu tun, in der oft die Hälfte der Teams abstiegsgefährdet sind? Wenn ja, dann könnte es in dieser Spielzeit zu einem Rekord kommen, weil nach der Wiedereinführung der Barrage die Abstiegsangst noch stärker um sich greift.

Trainerwechsel gehören dazu

Natürlich, Trainerwechsel gehören in diesem schnelllebigen Geschäft dazu und sind gerade auch für die Medien ein gefundenes Fressen. Dennoch ist es zu viel des Schlechten, was in der Schweiz passiert. Dabei steht nicht einmal das Mitleid mit den Trainern im Vordergrund. Diese wissen, worauf sie sich in diesem Beruf einlassen und sind auch nicht schlecht bezahlt.

Gravierend wirken sich die ständigen Wechsel aber auf die Qualität unseres Fussballs aus. Es schleckt keine Geiss weg, dass unter dem Strich kontinuierliches Schaffen die besseren Aussichten auf Erfolg und ein höheres Niveau verspricht, als ein ständiger Neuanfang. YB und Adi Hütter sind ein gutes Beispiel dafür.