Das sind die 10 sichersten Penaltyschützen der Geschichte*

* sofern sie in einer grösseren Liga spielen oder gespielt haben.

Um es vorweg zu nehmen: Ein für alle Mal kann auch der Blog Barça Números die Frage, wer der erfolgreichste Penaltyschütze der Fussballgeschichte ist, nicht beantworten. Aber der Macher des Blogs hat umfangreiche Statistiken zusammengeführt, er hat mathematische Berechnungen angestellt und so eine Liste erstellt. «Sie enthält die überwiegende Mehrheit der regelmässigen Penaltyschützen weltweit, ist jedoch nicht abschliessend, weil sie sich auf die eher bekannten Fussballer in Europa und Südamerika fokussiert», schreibt der Blogger. «Vielleicht gibt es einen ausgezeichneten Schützen in einer unbekannteren Liga, von dem wir schlicht nichts wissen.»

Die Liste ist also eine jener Spieler, die den Ruf haben, häufig aus elf Metern zu treffen. Die detaillierten Zahlen – wer trat wie viele Penaltys und war dabei wie erfolgreich? – nennt der Blog leider nicht zu allen Schützen.

Das sind die Top Ten

10. Ronaldo

Brasilien. Cruzeiro, PSV Eindhoven, Barcelona, Inter Mailand, Real Madrid, AC Milan, Corinthians.