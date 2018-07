Japan war ein atypischer Aussenseiter für diese WM, die geprägt ist von kompakt stehenden, aber auch unspektakulären Underdogs, die in erster Linie zerstören, zermürben und auf den "Lucky Punch" hoffen. Die Mannschaft von Akira Nishino spielte mit dem Favoriten mit und trug den wichtigsten Teil dazu bei, dass der Match nicht nur von der Spannung lebte wie andere zuvor. Deshalb gewannen die Japaner auch so viele Sympathien und war ihr Out so herzzerreissend.

"Ich bin am Boden zerstört. Es fühlt sich an wie eine Tragödie", beschrieb Nishino seine Gefühlswelt wenige Minuten nach dem belgischen Konter in der 94. Minute zum 3:2. In der Kabine der Japaner herrschte nach dem Match Totenstille, die Spieler seien nur so herumgestanden, erzählte der Coach: "Ich habe ihnen gesagt, sie sollen duschen." Auch in ihm rumorte es: "Ich mache mich verantwortlich für die Niederlage und hinterfrage meine Taktik."