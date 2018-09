Nach einem Streit um individuelle Werbeverträge, die in Konkurrenz zu den Sponsoren-Kontrakten der Nationalmannschaft stehen, war das gesamte A-Kader mitsamt Trainer Age Hareide in den Ausstand getreten.

Um einer Strafe durch die UEFA zu entgehen, traten die Dänen aber dennoch an. Interimstrainer John Jensen, der einst für den Hamburger SV in der Bundesliga spielte, setzte beispielsweise in Trnava im Tor auf den 31-jährigen Christoffer Haagh, der in seiner Karriere mehr als 50 Futsal-Länderspiele bestritt. Ansonsten bestand die Startelf vor allem aus Zweitliga-Spielern, die mitunter nebenbei studieren oder einem Job nachgehen.

Der dänische Verband kündigte zudem an, die Slowaken für ihre Einnahmeverluste zu entschädigen. Nachdem bekannt geworden war, dass die Dänen nur mit einer Notfall-Equipe antreten, wurden die Tickets auf einen Euro heruntergesetzt.

Eine Einigung mit den Spielern des dänischen A-Kaders ist auch vor dem Nations-League-Spiel vom Sonntag gegen Wales nicht zu erwarten.