Noch hat die Bundesliga nicht begonnen und schon steht Hütter massiv unter Druck. Eine Woche nachdem Meister Bayern München den entthronten Cupsieger im Supercup 0:5 deklassiert hatte, erwies sich auch der SSV Ulm aus der Regionalliga als zu stark für die Hessen. Der Viertligist ging durch Tore in der 48. und 75. Minute mit 2:0 in Führung. Frankfurt kam erst in der 90. Minute durch den neu verpflichteten Portugiesen Gonçalo Paciencia zum Anschlusstreffer.

Gelson Fernandes fehlte der Eintracht wie schon im gewonnenen Cupfinal im letzten Frühjahr gesperrt. Seine Teamkollegen taten sich gegen den Unterklassigen sehr schwer, bekundeten mit zwei Pfostenschüssen aber auch Pech. Zudem wurden dem Bundesligisten zwei Tore wegen Abseits aberkannt. Die Ulmer feierten vor über 18'000 Zuschauern im erstmals seit Bundesliga-Zeiten ausverkauften Donaustadion die Rückkehr in den DFB-Pokal nach 17-jähriger Abwesenheit auf die bestmögliche Weise.

Bayern München, Eintracht Frankfurts Finalgegner in der letzten Cup-Saison, mühte sich bei einem anderen Viertligisten ab, hielt sich aber schadlos. Das Starensemble setzte sich bei SV Drochtersen/Assel dank einem Tor von Robert Lewandowski in der 81. Minute mit 1:0 durch.

Die für Bundesligisten am Samstag im Einsatz stehenden Schweizer kamen eine Runde weiter. Renato Steffen und Admir Mehmedi standen je eine Halbzeit lang für Wolfsburg beim Viertligisten Elversberg (1:0) im Einsatz. Goalie Gregor Kobel und Steven Zuber feierten mit Hoffenheim beim Drittligisten Kaiserslautern einen 6:1-Kantersieg.

Ranglisten

Deutschland. Cup. 1. Runde (mit Klubs der 1. Bundesliga): Ulm (4.) - Eintracht Frankfurt (TV/ohne Fernandes/gesperrt) 2:1. Elversberg (4.) - Wolfsburg (mit Steffen/bis 46., mit Mehmedi/ab 46.) 0:1. Kaiserslautern (3.) - Hoffenheim (mit Zuber und Kobel) 1:6. Drochtersen/Assel (4.) - Bayern München 0:1. Worms (4.) - Werder Bremen 1:6. 1. CfR Pforzheim (5.) - Leverkusen 0:1.

Erzgebirge Aue (2.) - Mainz 18.30 Uhr. Hansa Rostock (3.) - Stuttgart 20.45 Uhr.