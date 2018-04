Sions Rückmeldung im Kampf um den Ligaerhalt kommt nicht ohne Ansage. Der Walliser Aufschwung unter Maurizio Jacobacci hält schon länger an. Der bereits dritte Coach der aktuellen Kampagne hat die Schlangenlinien der an sich gut bestückten Equipe eingeschränkt; von den letzten sechs Partien verloren die Romands nur jene in Basel (0:1).

Der Erfolg beim hinter Leader YB und St. Gallen drittbesten Team der Rückrunde war auch begünstigt von einem schweren Fehler von Jonas Omlin. Der Keeper der Innerschweizer dribbelte sich nach einem suboptimalen Rückpass in eine unlösbare Lage - Matheus Cunha nahm die unverhoffte Offerte in der 50. Minute an und setzte der FCL-Serie mit vier Heimsiegen in Folge ein Ende.

Die zweite Fehltritt seit der Amtsübernahme von Gerardo Seoane in der Winterpause bleibt mit Blick auf die Tabelle vorerst folgenlos; der Klub bleibt auf Europacup-Kurs. Verändert hat sich selbstredend die Konstellation im unteren Bereich des Super-League-Rankings. Sion sorgte dank dem Effort für eine allgemeine Verschärfung im Kampf gegen den Fall in die Zweitklassigkeit.

Inklusive den an vorletzter Stelle platzierten Westschweizern sind fünf Klubs innerhalb von nur einem Zähler klassiert. Bereits am kommenden Mittwoch bietet sich im Tourbillon die erstklassige Gelegenheit, nach dem stagnierenden Lausanne auch den kriselnden Direktkonkurrenten Lugano zu überholen.

Telegramm:

Luzern - Sion 0:1 (0:0)

10'168 Zuschauer. - SR Tschudi. - Tor: 50. Cunha 0:1.

Luzern: Omlin; Grether (75. Kutesa), Schindelholz, Knezevic, Lustenberger; Custodio, Voca; Christian Schneuwly, Rodriguez (64. Juric); Demhasaj, Vargas (75. Follonier).

Sion: Fickentscher; Maceiras, Cümart (83. Angha), Neitzke; Lenjani, Toma, Kouassi; Uçan (68. Grgic); Carlitos, Mboyo (46. Marco Schneuwly), Cunha.

Bemerkungen: Luzern ohne Alves, Arnold, Cirkovic, Gvilia, Schmid, Schürpf, Schulz, Schwegler (alle verletzt), Sion ohne Adryan, Constant, Kasami, Kukeli, Lurati, Mitrjuschkin, Ricardo, Zock (alle verletzt). 65. Lattenschuss von Demhasaj. Verwarnungen: 31. Cunha, 34. Knezevic, 72. Schindelholz (alle Foul), 78. Lenjani (Unsportlichkeit), 83. Kouassi (Foul).