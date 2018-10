Ähnlich wie am Dienstag in der Champions League gegen die Young Boys (3:0) führte Juventus Turin auch in der Meisterschaft gegen Udinese die Entscheidung frühzeitig herbei. Nach den Toren durch den Uruguayer Rodrigo Bentancur und Cristiano Ronaldo innerhalb von vier Minuten (33./37) war der achte Sieg im achten Spiel schon vor der Pause in trockenen Tüchern. Ronaldo, der gegen YB wegen einer Sperre gefehlt hatte, traf mit einem sehenswerten Flachschuss aus halblinker Position. Es war sein viertes Tor in der Serie A.

Die SSC Napoli, die erste Verfolgerin von Juventus, spielt am Sonntagabend zuhause gegen Sassuolo. Derzeit liegen die Süditaliener neun Punkte hinter dem Leader und Titelverteidiger zurück.

Gute News gab es für Ronaldo auch aus den USA. Der Anwalt von Ronaldos vermeintlichem Vergewaltigungsopfer trat am Samstag vor die Medien und verkündete, dass die Polizei in ihren Ermittlungen zur angeblichen Tat im Sommer 2009 nicht weiterkomme. Demnach sind offenbar wichtige Beweisstücke wie das Kleid und die Unterwäsche der Klägerin verloren gegangen.

Telegramme und Ranglisten:

Cagliari - Bologna 2:0 (1:0). - 15'019 Zuschauer. - Tore: 22. João Pedro 1:0. 69. Pavoletti 2:0. - Bemerkung: Bologna mit Dzemaili.

Udinese - Juventus Turin 0:2 (0:2). - 25'000 Zuschauer. - Tore: 33. Bentancur 0:1. 37. Cristiano Ronaldo 0:2. - Bemerkung: Udinese mit Behrami (bis 62.).

Rangliste: 1. Juventus Turin 8/24 (18:5). 2. Napoli 7/15 (13:10). 3. Sassuolo 7/13 (15:12). 4. Inter Mailand 7/13 (10:5). 5. Fiorentina 7/13 (14:5). 6. Genoa 6/12 (11:11). 7. Lazio Rom 7/12 (10:9). 8. Torino 8/12 (9:9). 9. Sampdoria Genua 7/11 (11:4). 10. AS Roma 7/11 (14:10). 11. Parma 7/10 (7:8). 12. AC Milan 6/9 (12:9). 13. SPAL Ferrara 7/9 (5:8). 14. Cagliari 8/9 (6:9). 15. Udinese 8/8 (8:10). 16. Bologna 8/7 (4:10). 17. Atalanta Bergamo 7/6 (9:10). 18. Empoli 7/5 (5:8). 19. Frosinone 8/1 (3:21). 20. Chievo Verona 7/-1 (5:16).