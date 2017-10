Nach Constantins Attacke auf Fringer verknurrte die Swiss Football League den 60-jährigen Sion-Präsidenten zu einer Platzsperre von 14 Monaten und einer Busse von 100'000 Franken.

Constantin blieb unnachgiebig, legte Rekurs ein. Immer geht er mit dem Kopf durch die Wand. Vielleicht habe es mit der Kindheit zu tun, vermutet er. Früh verlor er seine Mutter, sein Vater hatte kaum Zeit für ihn. "So etwa prägt. Es gibt keine Komfortzone mehr, sondern du musst dich mit den harten Realitäten der Welt auseinandersetzen". sagte er der "Coop Zeitung".

Vieles habe er selber regeln müssen. "Wohl deshalb verkrieche ich mich nicht in der Ecke, wenn mich Fringer zum wiederholten Mal angreift. Sondern nehme es selber in die Hand." Es sei zwar nicht gut gewesen, was er getan habe. Aber: "Fringer hat es verdient."

Verdient haben es auch die 40 Trainer, die der Sion-Präsident bisher entlassen hat. "Wer einen guten Job macht, hat nichts zu befürchten. Den wechsle ich nicht aus." Ein Trainer sei halt nur gut, wenn er gewinne. "Am Ende zählt nur das Resultat."