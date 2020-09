Der 63-Jährige kandidiert an der Generalversammlung vom 9. November nicht für eine nächste Amtszeit. Dies gab Burgener in einem Interview auf der klubeigenen Homepage www.fcb.ch bekannt.

Burgener bleibt als Hauptaktionär und Besitzer gleichwohl der starke Mann im FC Basel. "Ich habe mehrfach betont, dass ich den FCB in einer solchen Situation mit all den anstehenden sportlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen sicher nicht im Stich lasse und einfach abgebe", so Burgener.