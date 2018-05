Joachim Löw redete auf dem Roten Teppich ganz ruhig, er hob nicht einmal seine Stimme. Aber er parierte die Kritik von Sandro Wagner knallhart in ungewohnt scharfer Wortwahl. "Er stellt manche dar, die bei uns schon ewig spielen, die zu den Führungsspielern gehören, als wären sie ausgemachte Vollidioten", sagte Löw am Freitag am Rande einer Veranstaltung der Bild-Zeitung in Berlin. Die Diskussion nach Wagners Nicht-Nominierung in den WM-Kader droht zur Schlammschlacht zu werden.