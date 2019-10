Bulgariens Nationaltrainer Balakov tritt zurück

"Ich sagte, dass, falls ich das Problem des bulgarischen Fussballs bin, ich keine Minute darüber nachdenken und meinen Rücktritt einreichen werde", sagte der 53-Jährige einem Bericht des bulgarischen Staatsfernsehens zufolge. Bulgarien verlor gegen England 0:6 und hat keine Chance mehr auf eine Teilnahme an der EM 2020.

Wegen der rassistischen Entgleisungen während des Spiels am Montagabend in Sofia trat auch das gesamte Exekutivkomitee des Bulgarischen Fussball-Verbandes (BFS) zurück. Im Stadion waren Affenlaute zu hören und der Hitler-Gruss zu sehen gewesen. Der Verbandschef Borislav Michailov hatte schon am Dienstag seinen Rücktritt erklärt.