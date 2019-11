Brasilien holt zum vierten Mal U17-WM-Titel

Nachdem Bryan González die Mexikaner in der 66. Minute in Führung gebracht hatte, wendeten die brasilianischen Junioren die Partie dank späten Toren von Kaio (84.), der vom Penaltypunkt aus traf, und Lazaro (93.). Das Spiel um Platz 3 gewann Frankreich gegen die Niederlande 3:1. Sämtliche drei Tore der Franzosen schoss Arnauld Kalimuendo Muingo, der in der U19-Mannschaft von Paris Saint-Germain spielt.