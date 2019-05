Das Team mit dem Schweizer Blerim Dzemaili setzte sich am Montag in einem Spiel der drittletzten Runde gegen Parma mit 4:1 durch und zog in der Rangliste an den Gästen vorbei.

Bologna verdiente sich den Sieg mit einer überlegenen geführten zweiten Hälfte redlich, profitierte aber auch von zwei Eigentoren der Gäste. Zwei Runden vor Saisonende beträgt Bolognas Vorsprung auf den Drittletzten Empoli nunmehr fünf Punkte.

Resultate. Montag: Bologna - Parma 4:1. Inter Mailand - Chievo Verona 21.00 Uhr.

Rangliste: 1. Juventus Turin 36/89 (69:27). 2. Napoli 36/76 (68:32). 3. Atalanta Bergamo 36/65 (73:44). 4. Inter Mailand 35/63 (52:28). 5. AC Milan 36/62 (50:34). 6. AS Roma 36/62 (64:47). 7. Torino 36/60 (48:32). 8. Lazio Rom 36/58 (52:40). 9. Sampdoria Genua 36/49 (58:51). 10. Sassuolo 36/42 (52:57). 11. SPAL Ferrara 36/42 (40:50). 12. Cagliari 36/40 (34:51). 13. Bologna 36/40 (42:51). 14. Fiorentina 36/40 (47:44). 15. Parma 36/38 (39:59). 16. Udinese 36/37 (34:50). 17. Genoa 36/36 (38:56). 18. Empoli 36/35 (46:67). 19. Frosinone 36/24 (29:67). 20. Chievo Verona 35/15 (25:73).